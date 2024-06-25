В Совфеде предложили увеличить порог УСН по основным средствам до ₽450 млн

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил за увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) по остаточной стоимости основных средств до 450 млн рублей.
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