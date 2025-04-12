«Бастрыкин в ярости». Средняя Азия не хочет забирать нелегальных мигрантов у РФ: диаспоры опять зарешали?

Лариса Поплавская

Перекройте лавочку с мат.капиталом для семей легалов, нелегалов итд Даже если кто-то и попытается проникнуть к нам на территорию, принять решение временно не принимать их до полного наведения порядка с уже въехавшими. Семьи никак не регистрировать, т.к. они не являются работниками. И лишившись халявных денег- они сами отвалят. Есть высказывание: " Что гости все видят, но когда они уходят, то хозяину кости перемываю"т. Может ошибаюсь, но по-моему Дзержинский Мы набрали количество рабочих больше, чем надо. Оставим только специалистов, а не всех желающих. Липовые специалисты, после проверки (например медики, учителя) получат срок и штамп о пожизненном невъезде к нам в страну. Т.Е табличка "идет ревизия мигрантов-специалистов"