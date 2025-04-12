В Киргизии попросили Россию продлить срок легализации мигрантов, сообщил замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев.
«Бастрыкин в ярости». Средняя Азия не хочет забирать нелегальных мигрантов у РФ: диаспоры опять зарешали?
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Ваша Светлость
Сашок, тебя, друга мастурбеков, опять не любят?:))) Так таких пидаров нигде не любят, ты терпи, терпила.:)))
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6 час.
Лариса Поплавская
Перекройте лавочку с мат.капиталом для семей легалов, нелегалов итд Даже если кто-то и попытается проникнуть к нам на территорию, принять решение временно не принимать их до полного наведения порядка с уже въехавшими. Семьи никак не регистрировать, т.к. они не являются работниками. И лишившись халявных денег- они сами отвалят. Есть высказывание: " Что гости все видят, но когда они уходят, то хозяину кости перемываю"т. Может ошибаюсь, но по-моему Дзержинский Мы набрали количество рабочих больше, чем надо. Оставим только специалистов, а не всех желающих. Липовые специалисты, после проверки (например медики, учителя) получат срок и штамп о пожизненном невъезде к нам в страну. Т.Е табличка "идет ревизия мигрантов-специалистов"
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5 час.
Балу -
Что значит "не хотят забирать своих граждан"?... Это значит, они так показывают, что их граждане им не нужны... А России они на хрен нужны?... Или они скинули на Россию своих ублюдков всех мастей и решили, что всё хорошо?... А может тогда урезать поток их ублюдков в Россию?... Чтобы нам потом с ними не мучаться... Чисто перекрыв границу...
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3 час.
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