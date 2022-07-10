Приморская группа пожарных отправилась в Хабаровский край

Оказать помощь в тушении пожаров коллегам их Хабаровского края, где сейчас сложилась крайне непростая ситуация, отправились 50 специалистов краевого учреждения "Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов".
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