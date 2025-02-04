ОМОН тренируется на шахматах

Завершился общекрымский турнир по шахматам среди Главного управления силового ведомства. 18 участников – военнослужащих и сотрудников спецподразделений ОМОН, СОБР и других региональных подразделений ведомства провели серий шахматных партий в формате блиц.
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