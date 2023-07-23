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День ангела Елены и Ольги 24 июля 2023 года: красивые поздравления и открытки с именинами

День ангела Елены и Ольги 24 июля 2023 года: красивые поздравления и открытки с именинами

День ангела Елены и Ольги 24 июля 2023 года: красивые поздравления и открытки с именинами Ксения КсеновскаяВ воскресенье, 24 июля, в православном календаре указана особая дата — день памяти выдающейся личности, которую верующие чтут и уважают.

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