Limonnews: правильная диета в молодости помогает избежать болезней в 70 лет

В исследовании, представленном на главном ежегодном собрании Американского общества питания, обнаружили связь между качеством диеты в молодом и среднем возрасте и когнитивными способностями в пожилом, об этом информирует Limonnews.
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