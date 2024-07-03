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Limonnews: правильная диета в молодости помогает избежать болезней в 70 лет

Limonnews: правильная диета в молодости помогает избежать болезней в 70 лет

В исследовании, представленном на главном ежегодном собрании Американского общества питания, обнаружили связь между качеством диеты в молодом и среднем возрасте и когнитивными способностями в пожилом, об этом информирует Limonnews.

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