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Пезешкиан лидирует на выборах в Иране после подсчета голосов на 22,7% участков

Пезешкиан лидирует на выборах в Иране после подсчета голосов на 22,7% участков

Global Look Press/Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency Бывший министр здравоохранения Ирана и реформист Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана по итогам подсчета голосов на 22,7% избирательных участках (13,28 тыс.

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