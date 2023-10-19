Дебринкет возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 8 (5+3) очками в 4 играх. Драйзайтль и Малкин – ближайшие преследователи

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Форвард «Детройта» забил два гола и сделал результативную передачу в матче с «Питтсбургом» (6:3). 25-летний американец – первый игрок, набравший 8 очков в текущем чемпионате НХЛ.