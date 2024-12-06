Новые азимуты евразийских трансграничных коридоров

Россия и Казахстан будут реализовывать проект трансграничного коридора от портов Индийского океана на юго-востоке до Белоруссии на западе, отмечено в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева по итогам переговоров в Астане в конце ноября с.