Новые азимуты евразийских трансграничных коридоров

Россия и Казахстан будут реализовывать проект трансграничного коридора от портов Индийского океана на юго-востоке до Белоруссии на западе, отмечено в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева по итогам переговоров в Астане в конце ноября с.
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