Кузбассовец на грузовике насмерть задавил свою коллегу

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 15 июля рассказали о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии