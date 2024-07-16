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Кузбассовец на грузовике насмерть задавил свою коллегу

Кузбассовец на грузовике насмерть задавил свою коллегу

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 15 июля рассказали о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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