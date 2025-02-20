Проблемы с вывозом ТКО обсудили в Братске

На заседании депутатской комиссии в Братске обсудили вопросы обращения с ТКО. Заместитель директора ООО «Северный региональный оператор ТКО» Елена Михайлова сообщила о наличии 7142 контейнеров, включая 106 для раздельного сбора и 42 сетки для пластика, а также о работе 30 единиц спецтехники.