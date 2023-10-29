Представлен четырехногий мопед от Suzuki

Фирма «Suzuki» из Японии показала свою новую разработку – мопед с четырьмя ногами «MOQBA».Транспортное средство представляет собой кресло с четырьмя роботизированными ногами с колесами, которые имеют несколько степеней свободы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии