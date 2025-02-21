Больше 300 тонн просрочки изъял Роспотребнадзор в сети нищемаркетов «Светофор». Проверка выявила грубые нарушения.
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Больше 300 тонн просрочки изъял Роспотребнадзор в сети нищемаркетов «Светофор». Проверка выявила грубые нарушения.