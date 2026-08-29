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temapenza

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Не икра и не лечо: наивкуснейший слоеный салат на зиму из баклажанов с перцем, луком и чесноком

Домашние заготовки — неплохой повод выйти за рамки обычных сочетаний и испытать что-то наименее явное.

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