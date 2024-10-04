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Политолог о взятии Угледара: «Для России это только начало»

Политолог о взятии Угледара: «Для России это только начало»

Российские войска взяли под контроль Угледар в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Политолог Илья Ухов объяснил «ФедералПресс» какое значение имеет очередная победа ВС РФ:«Пока Зеленский колесил по США вновь и вновь делая вид, что Запад якобы не дает ему «в полную силу» бить по России дальнобойным оружием и пытаясь, таким образом, свалить часть вины за поражение на Донбассе на своих покровителей (пусть хотя бы и в медийном плане), на юго-восточном фасе донбасского фронта произошло поистине эпохальное событие.

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