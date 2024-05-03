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Соболенко сохранит вторую строчку рейтинга

Соболенко сохранит вторую строчку рейтинга

Арина Соболенко останется второй ракеткой мира после турнира в Мадриде. В полуфинале она победила Елену Рыбакину – 1:6, 7:5, 7:6(5).

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