Военное обозрение

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«Являются силой даже в порту»: в польской прессе призывают передать «за доллар» списанные США крейсеры Ticonderoga

«Являются силой даже в порту»: в польской прессе призывают передать «за доллар» списанные США крейсеры Ticonderoga

ВМС США намерены вывести из эксплуатации все свои ракетные крейсеры типа Ticonderoga в течение следующих пяти лет.

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Комментарии
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Сергей
где-то я читал- если хотите разорить бедную страну-ПОДАРИТЕ ЕЙ СТАРЫЙ КРЕЙСЕР....
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11 час.

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