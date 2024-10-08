Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» были завербованы в таджикской диаспоре в России, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Этнические диаспоры должны потерять юридический статус в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Не согласен. Они уже имеют юридический статус в соответствии с УК РФ - ОПГ. И должны иметь все проблемы связанные с этим статусом!
Ответить
9 час.
Ольга Кожемякина
Какое-то время назад фразы типа "должны потерять", "внесли предложение в Думе", " рассматривается вопрос" и т.д. радовали, обнадеживали. Но время прошло и снова какая-то безнадега. Очень хочется услышать, прочитать, что "принят Закон о ликвидации диаспор в России их юридического статуса, об уголовной ответственности российского чиновничества за нелегальное мигранство, за двойные-тройные гражданства, за изменения в Конституции, сочиненной для нас поганым Пиндостаном. Дождемся ли?!
Ответить
3 час.
Юрий Андреев
боюсь что уже поздно, и эта опухоль уже дала метастазы,, теперь только через боль, и радикальные меры, а можно было этого и не допускать
Ответить
17 мин.
Свежие комментарии