Этнические диаспоры должны потерять юридический статус в России

Alex Nемо Не согласен. Они уже имеют юридический статус в соответствии с УК РФ - ОПГ. И должны иметь все проблемы связанные с этим статусом!

Ольга Кожемякина Какое-то время назад фразы типа "должны потерять", "внесли предложение в Думе", " рассматривается вопрос" и т.д. радовали, обнадеживали. Но время прошло и снова какая-то безнадега. Очень хочется услышать, прочитать, что "принят Закон о ликвидации диаспор в России их юридического статуса, об уголовной ответственности российского чиновничества за нелегальное мигранство, за двойные-тройные гражданства, за изменения в Конституции, сочиненной для нас поганым Пиндостаном. Дождемся ли?!