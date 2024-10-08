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Этнические диаспоры должны потерять юридический статус в России

Этнические диаспоры должны потерять юридический статус в России

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» были завербованы в таджикской диаспоре в России, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

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Комментарии
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Alex Nемо
Не согласен. Они уже имеют юридический статус в соответствии с УК РФ - ОПГ. И должны иметь все проблемы связанные с этим статусом!
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9 час.
Ольга Кожемякина
Какое-то время назад фразы типа &quot;должны потерять&quot;, &quot;внесли предложение в Думе&quot;, &quot; рассматривается вопрос&quot; и т.д. радовали, обнадеживали. Но время прошло и снова какая-то безнадега. Очень хочется услышать, прочитать, что &quot;принят Закон о ликвидации диаспор в России их юридического статуса, об уголовной ответственности российского чиновничества за нелегальное мигранство, за двойные-тройные гражданства, за изменения в Конституции, сочиненной для нас поганым Пиндостаном. Дождемся ли?!
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3 час.
Юрий Андреев
боюсь что уже поздно, и эта опухоль уже дала метастазы,, теперь только через боль, и радикальные меры, а можно было этого и не допускать
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17 мин.

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