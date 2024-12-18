Лишь бы не вывалиться из западной коалиции перед переговорами о мире – Туск

Этим ублюдкам и сказать то нечего. Поскольку они поддерживают Украину то абсолютно понятно что в помощь Украине будут лепетать всякую чушь. Украина будет очищена от смердящего бандеровского фашизма. Никакие переговоры без этого не получатся. Похоже Польше мало вмазали украинские бандеровцы в ВОВ,

Гарибян Сусанна

Много, мало, но вмазали. А мы пшекам по доброте своей отдали земли Восточной Пруссии, политые кровью наших отцов и дедов в результате чего оказались отрезанными от Калининградской области. Они, видимо, надеются, что и в этот раз Россия будет добренькой и удовлетворит их чаяния. А по мне так надо потребовать вернуть даренное, тем более, что документов на передачу, насколько я знаю, вообще нет. Вот тогда пусть им будет не до хохляндии.