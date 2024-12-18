Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лишь бы не вывалиться из западной коалиции перед переговорами о мире – Туск

Лишь бы не вывалиться из западной коалиции перед переговорами о мире – Туск

Переговоры о мире или перемирии будут, но важно то, с какими позициями к ним подойдет Украина и ее партнеры.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Этим ублюдкам и сказать то нечего. Поскольку они поддерживают Украину то абсолютно понятно что в помощь Украине будут лепетать всякую чушь. Украина будет очищена от смердящего бандеровского фашизма. Никакие переговоры без этого не получатся. Похоже Польше мало вмазали украинские бандеровцы в ВОВ,
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18 час.
Гарибян Сусанна
Много, мало, но вмазали. А мы пшекам по доброте своей отдали земли Восточной Пруссии, политые кровью наших отцов и дедов в результате чего оказались  отрезанными от Калининградской области. Они, видимо, надеются, что и в этот раз Россия будет добренькой и удовлетворит их чаяния. А по мне так надо потребовать вернуть даренное, тем более, что документов на передачу, насколько я знаю, вообще нет. Вот тогда пусть им будет не до хохляндии.
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17 час.
Юрий Золотарев
Бла-бла-бла... ГЛАВНОЕ &quot;условие&quot; переговоров - вся бандеросня должна ВИСЕТЬ!  И желательно, чтобы ее союзнички (вроде Польши) висели рядом!
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10 час.

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