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Газета.ру

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ВСУ сообщили, что не смогли сбить ни одной баллистической ракеты ВС РФ за ночь

ВСУ сообщили, что не смогли сбить ни одной баллистической ракеты ВС РФ за ночь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сумели сбить ни одной баллистической ракеты российской армии в ночь на 9 сентября.

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