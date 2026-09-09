ВСУ сообщили, что не смогли сбить ни одной баллистической ракеты ВС РФ за ночь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сумели сбить ни одной баллистической ракеты российской армии в ночь на 9 сентября.
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