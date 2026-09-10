Мы с мужем купили квартиру, а через месяц к нам пришла незнакомая женщина с ключами

Звонок в дверь раздался в субботу утром, когда мы с Пашей ещё разбирали коробки после переезда. Прошёл ровно месяц с того дня, как мы стали счастливыми — как нам тогда казалось — обладателями трёхкомнатной квартиры на Полевой улице.
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