Мы с мужем купили квартиру, а через месяц к нам пришла незнакомая женщина с ключами

Звонок в дверь раздался в субботу утром, когда мы с Пашей ещё разбирали коробки после переезда. Прошёл ровно месяц с того дня, как мы стали счастливыми — как нам тогда казалось — обладателями трёхкомнатной квартиры на Полевой улице.