В России резко взлетели цены на бананы

Все началось после запрета, вынесенного поставщикам из ЭквадораВ российских регионах резко начали расти цены на бананы: в Перми за килограмм стоимость выросла за пару месяцев на 50 рублей, составив 200 руб.
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