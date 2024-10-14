Армения планирует построить у себя несколько баз НАТО, — сообщают азербайджанские СМИ. Утверждается, что между Северным альянсом и правительством Никола Пашиняна был достигнут ряд договорённостей: ▪️В Армении готовы к строительству авиабаз НАТО и размещению сил ПВО альянса.
Рубрика, "мои любимые армяне"
Комментарии
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Аршак Меликджанян
два пи---раста передателя
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13 час.
АБ
Александр Балушкин
Как только начнут, разгромить стройку, это наша безопасность.
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13 час.
В
Виктор
Про базы США неправда?
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11 час.
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