Рубрика, "мои любимые армяне"

Армения планирует построить у себя несколько баз НАТО, — сообщают азербайджанские СМИ. Утверждается, что между Северным альянсом и правительством Никола Пашиняна был достигнут ряд договорённостей: ▪️В Армении готовы к строительству авиабаз НАТО и размещению сил ПВО альянса.