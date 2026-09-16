Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Какой смертью на самом деле погиб матрос Железняк

Его имя знает каждый, кто хоть раз слышал песню о «матросе-партизане Железняке». Фраза «Караул устал» стала крылатой, а сам Анатолий Железняков — символом революционной эпохи.

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