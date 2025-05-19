Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал на Парад Победы в Москву, куда его приглашал лично Владимир Путин.
Последняя капля? Чем для Баку обернётся отказ Алиева приехать в Москву на День Победы
Комментарии
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Serge
...а также прокуратура, суды, госду...а и прочие татупедские сборища. Ответ - для решения финансовых проблем, собственных и своих родственников.
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3 час.
вм
вениамин мельников
1. есть ли у нас кто либо ,кто может навести ЗАКОННЫЙ порядок для всех диаспор без исключения. 2. вопрос-а если бы Алиев прибыл на День Победы 9 мая в Россию,то все было бы так как есть?
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1 час.
Катерина
А АрмянА? И все остальные республики Союза... конечно же тоже ВРАГИ...А вас, кастрюльки, конечно-же... Усе обожаютЬ)))
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1 час.
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