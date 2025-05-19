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Последняя капля? Чем для Баку обернётся отказ Алиева приехать в Москву на День Победы

Последняя капля? Чем для Баку обернётся отказ Алиева приехать в Москву на День Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал на Парад Победы в Москву, куда его приглашал лично Владимир Путин.

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Комментарии
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Serge
...а также прокуратура, суды, госду...а и прочие татупедские сборища. Ответ - для решения финансовых проблем, собственных и своих родственников.
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3 час.
вм
вениамин мельников
1. есть ли у нас кто либо ,кто может навести ЗАКОННЫЙ порядок для всех диаспор  без исключения. 2. вопрос-а если бы Алиев прибыл  на День  Победы 9 мая в Россию,то все было бы так как есть?
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1 час.
Катерина
А  АрмянА?  И  все  остальные республики Союза...  конечно же  тоже ВРАГИ...А вас, кастрюльки, конечно-же...  Усе  обожаютЬ)))
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1 час.
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