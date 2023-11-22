10 важных вещей, которые стоит помнить на новогоднем корпоративе

Новый год – это время радости, праздника и веселья, и многие компании организуют традиционные новогодние корпоративы, чтобы отметить завершение года вместе с коллегами и подарить им незабываемые воспоминания.
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