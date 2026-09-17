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Пашинян допустил вывод 102-й российской базы из Армении

Пашинян допустил вывод 102-й российской базы из Армении

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не следует пугать возможным исключением из ОДКБ, а 102-я российская база в Гюмри «ничего не добавляет» безопасности страны.

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