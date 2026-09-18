В Госдуме объяснили, от чего будет зависеть сложность зимнего периода в Европе

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что Европе предстоит сложный зимний период, а развитие ситуации будет зависеть от того, насколько ранней и холодной окажется зима.
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