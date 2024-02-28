РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влас Семенюк
    Каких войск,ДУРА, за спичками!Премьер Эстонии п...
  • Юрий Во
    Весьма симптоматично, что указанный "предприниматель" член не какой-то там партии, а именно "Единой России". Видимо ч...ЕР приостановила ...
  • Ольга Заварухина
    Царствие ему небесное🙏.      Но причем здесь отпевание. Он же КОММУНИСТ, дедушка Зю ну как же , нам в школе вдалблив...Экс-премьера СССР...

Крупнейший поставщик вина из Абхазии приостановил работу из-за нового акциза

Крупнейший поставщик вина из Абхазии приостановил работу из-за нового акциза

Unsplash/Daniel Vogel Крупнейший экспортер вина в стране Сухумский винзавод компании "Вина и воды Абхазии" был вынужден приостановить работу из-за повышения акциза на виноматериалы, сообщил в беседе с ТАСС главный винодел компании Валерий Авидзба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Вывод: своего винограда у них просто нет и всю эту дорогую шнягу не стоит покупать.😀
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх