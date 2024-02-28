Крупнейший поставщик вина из Абхазии приостановил работу из-за нового акциза

Unsplash/Daniel Vogel Крупнейший экспортер вина в стране Сухумский винзавод компании "Вина и воды Абхазии" был вынужден приостановить работу из-за повышения акциза на виноматериалы, сообщил в беседе с ТАСС главный винодел компании Валерий Авидзба.
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