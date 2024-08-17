20 человек, которых зависть съела без соли и перца

Зависть — чувство многогранное. Иногда оно похоже на досаду, а порой превращается в комок злости. В этой подборке у каждого героя нашелся свой повод для зависти, но главное — он стал началом крутой истории.
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