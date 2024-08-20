Байден считает США единственным мировым лидером

Политик выступил на съезде Демократической партии, передает корреспондент УтроNews. «И это не шутка, я говорю буквально: кто может вести за собой мир, кроме Соединенных Штатов Америки?», - поинтересовался политик.
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