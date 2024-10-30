Путин освободил от НДФЛ часть ипотечников. Что это значит

Изменения в законодательстве позволят физлицам, которые взяли ипотеку по льготным ставкам, сохранить посильные условия кредита и не выплачивать дополнительный НДФЛ Президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам у россиян, взявших ипотечный кредит до 2025 года.