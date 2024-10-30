Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

Путин освободил от НДФЛ часть ипотечников. Что это значит

Путин освободил от НДФЛ часть ипотечников. Что это значит

Изменения в законодательстве позволят физлицам, которые взяли ипотеку по льготным ставкам, сохранить посильные условия кредита и не выплачивать дополнительный НДФЛ Президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам у россиян, взявших ипотечный кредит до 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх