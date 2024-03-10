Американский сенатор выступил за выход США из НАТО в случае отправки военных Альянса на Украину

Вашингтону следует прочертить красную линию: либо Украина, либо США. Если западные страны, входящие в НАТО, отправят своих военных в зону украинского конфликта, то Штаты должны выйти из Североатлантического альянса.
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