Федеральный следком проверит аварийный дом в Астрахани, где до сих пор живут

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Федеральный следком получил информацию о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Астрахани на улице Советской Милиции.
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