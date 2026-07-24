Астрофизики выяснили источник магнитного потока для джетов при приливных разрушениях звезд

Международная группа астрофизиков представила новое исследование, посвященное происхождению магнитного потока, который питает релятивистские джеты при событиях приливного разрушения (Tidal Disruption Events, TDE).
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