В одиночных разрядах на Открытом чемпионате Австралии не осталось россиян

Последней зачехлила ракетку самая опытная из российских игроков — 33-летняя Анастасия Павлюченкова. Ее остановила, причем с огромным трудом, первый номер мирового рейтинга, белоруска Арина СоболенкоВот уж воистину: хочешь добиться прорыва — отпусти себя.
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