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Аргументы и Факты

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Бразилия отозвала посла из Аргентины на фоне оскорбительных заявлений Милея

Бразилия отозвала посла из Аргентины на фоне оскорбительных заявлений Милея

МИД Бразилии объявил об отзыве своего посла в Аргентине Жулиу Бителли для проведения консультаций. Такое решение было принято в ответ на резкие и провокационные заявления президента Аргентины Хавьера Милея, направленные против президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает CNN Brasil.

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