Бразилия отозвала посла из Аргентины на фоне оскорбительных заявлений Милея

МИД Бразилии объявил об отзыве своего посла в Аргентине Жулиу Бителли для проведения консультаций. Такое решение было принято в ответ на резкие и провокационные заявления президента Аргентины Хавьера Милея, направленные против президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает CNN Brasil.