Факты о Платошкине, которые многим могут и не понравиться

Темы дняПолитикаФакты о Платошкине, которые многим могут и не понравиться Бедность не порок Вчера были прения в деле политолога Николая Платошкина. Прокуратура требовала для него шесть лет.Вернуться к статье23828НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Иванов..."Неосторожно сказанное слово". Когда надо, нынешняя камарилья припомнит вам переход на красный свет. В неположенном месте. Пять лет назад.АРАлександр РакитинА где автор увидел в словах Платошкина призывы к свержению действующей власти? Причина преследования Платошкина другая: он, как грамотный историк и политолог, задается вопросом "куда действующая власть ведет страну?" и предлагает пути выхода из тупика, где оказалась Россия. Когда подобные вещи озвучивает рядовой обыватель, власть на это не реагирует по принципу "собака лает, караван идет". Но когда об этом говорит человек, которого сложно развести на "обещалки прекрасного будущего" власть применяет метод дубинки, под которую и попал Платошкин.Михаил АндреевРечи Платошкина и есть популистские обещалки прекрасного будущего.Nikolia VovchenkoКак "интересно"...Вот только то,что говорил Платошкин,показывает о отсутствии образования у названного персонажаNatali NIKOLAEVAКак вы пишете, в принципе, речи Платошкина Н.Н. к людям: "Опомнитесь, люди, зачем вам Разум дан! Будьте же Разумны, и не следуйте за идиотами и ворами во власти, потерявшими остатки Разумности от жадности и властолюбия! Оставайтесь людьми!" - автор такой же тупица, как и многие из оболваненного населения, для которых даже призывы к Разуму и Человечности являются чуть ли не экстремизмом и терроризмом... Смена власти - это элементарное правило стабильного и прогрессивного развития общества...Natali NIKOLAEVAОн то как раз и ОБРАЗОВАННЫЙ, если приводит анализ данных фактов и исторические обстоятельства, а ты ДУРАК итак, так как и не знал ничего вовсе...АРАлександр РакитинДо уровня твоего "образования" ему, конечно, далеко.АРАлександр РакитинЕсли предлагаемые Платошкиным направления развития России относить к категории "популистских обещалок", то действия нынешней воровской элиты отличаются предельной конкретикой. Процесс растаскивания активов страны идет полным ходом. Совсем недавно США сумели используя "рыночные" механизмы отжать у России приличный кусок алюминиевой отрасли, затем Абрамович уступил свои золоторудные месторождения на Камчатке казахстанским олигархам, а главный миллиардер страны Потанин решил от греха подальше вывести акции Норникеля в Англию, затеяв бракоразводный процесс со своей супругой - гражданкой этой страны, и уступив ей половину пакета акций Норникеля. И это далеко неполный перечень активов России, растаскиваемых в иностранные юрисдикции.RРRakhmatovacsp РахматоваА вот по таким преступным действиям, Генеральная Прокуратура РФ, ФСБ России, СК РФ - обязаны провести немедленно серьёзнейшие расследования таких преступлений и завести уголовные дела, ответственность за которые предусмотрена статьями УК РФ, - согласно Уголовному Кодексу РФ. В этом я - вас - совершенно поддерживаю! И совершенно непонятно дружное молчание и абсолютнейшее бездействие - всех силовых структур России! Что тоже является - преступным сокрытием совершённых преступлений и преступников, их совершивших!Разгуляев НиколайОбосрались немножко и посадили Платошку.ХХроносhttps://www.planet-kob.ru/articles/8306/programma-dvizheniya-za-novyi-socializm-polnaya-versiya Программа Движения "За новый социализм". Полная версия. Перечитайте программу. ПОЛНЕЙШИЙ ПОПУЛИЗМ! "ВКУСНЫЕ" ЛОЗУНГИ,..ОБЕЩАТЬ, НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ.РоманАвтор отрабатывает свои 30 сребреников!реваншПлатошкин просто ПРОВОКАТОР!Александр КириенкоУважаемый,поскольку идею о справедливом социальном строе - социализме - навязали глобалисты, то всякий призыв к его воссозданию, на мой взгляд,может исходить только из уст провокаторов.Natali NIKOLAEVAПлатошкин Н.Н. - как раз и есть элементарно разумный Человек, простой человек с умом, пропущенным через сердце и душу, призывающий, наконец-то, образумиться и начать жить, КАК РАЗУМНЫЕ ЛЮДИ и с ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ДОСТОИНСТВОМ, а не как рабы, эксплуатируемые всякими подонками в человеческом образе...Natali NIKOLAEVAДебил, хватит "философствовать", не пора ли жить по-человечески в справедливом и РАЗУМНО УСТРОЕННОМ МИРЕ...RРRakhmatovacsp РахматоваАвтор вскрыл проблему, а мы - реагируем своим мнением!RРRakhmatovacsp РахматоваВерно! Причём, очень ловко подменяются понятия : социальное государство с социалистическим строем государства! А это - совершенно разные вещи, лукаво сваленные в одну кучу! Сейчас Россия - социальное государство, а чтобы стать социалистическим, - надо отказаться всем, кроме государства, от частной собственности на средства производства, закрыть все предприятия, принадлежащие владельцам, как собственникам и предать всё - под контроль только государства - национализация! Социалистический строй совершенно не предполагает частной собственности на средства производства и эксплуатации человека человеком, тоесть все владельцы бизнеса обязаны отказаться от собственности и передать её - государству!RРRakhmatovacsp РахматоваНет! Идею о социальной справедливости и о построения социалистического строя воплотили в жизнь коммунисты. Настоящие, а не лживо - лукавые коммунисты. Именно коммунистами было создано первое в мире - социалистическое государство, которое разрушили и уничтожили вороватые лже - коммунисты, наворовавшие столько, что, не сломав социалистический строй, не могли бы легализовать всё, ими незаконно присвоенное при разграблении ими -СССР. Для легализации наворованного надо было полностью уничтожить идеи социализма и запустить новый лозунг : "Обогащайтесь!", хотя и "обогащаться" россиянам - было уже нечем : всё уже было незаконно, противоправно, самоуправно присвоено и разграблено. А потом провели новую игру : легализацию незаконно, преступно приобретённого имущества - в том числе, всех производств и предприятий! Даже легализовали то, что совершенно невозможно : право на владение недрами России, отняв это право у государства. Причём, разрешили владеть и распоряжаться нашими недрами России - иностранцам, подтянув, тем самым, - крупнейшие иностранные компании - для разграбления России - международными капиталистами и банкирами! Сейчас мы в этом и живём!Александр КириенкоДа, действительно, коммунистам-глобалистам удалось претворить в жизнь свою лукавую идею о построении "справедливого" социального общества. Однако на непродолжительное время - примерно на семь десятилетий. Почему? Видимо,по той простой причине, что укоренившись во власти на большей части территории в бывшей российской монархии и, самое главное, выполнив свою основную задачу по созданию государства Израиль, впредь они уже перестали нуждаться в СССР. Поэтому, чтобы в обозримом будущем у них не возникло проблем с его разрушением, они были вынуждены вербовать в ряды будущих кандидатов в члены КПСС разного рода карьеристов и проходимцев. Если на заре установления советской(иудейской) власти необходимость состояла в том, чтобы ряды вышеуказанной партии пополнялись именно идейными коммунистами, то впоследствии в рядах вышеуказанной партии, им уже, наоборот, были необходимы совершенно беспринципные члены. Тот очевидный факт, согласно которому ваучиризация-прихватизация послужила именно в интересах коммунистов-глобалистов (которые с помощью своей лукавой игры обманули гоев, которые тогда были в числе идейных коммунистов), которые решили поделить государственную (общественную) собственность между собой, лично для меня, не является секретом.Ибо они её поделили на правах победителей... Уважаемая, Вас послушаешь, просто диву даёшься!Согласно Вашему мнению, получается, что рай на Земле мог быть построен в вотчине сатаны(!) , да, к тому же, без воли на то Самого Господа Бога, не так ли?!MMMiner Markovаффтор, ты глупец, мягко говоря- все привел к одному знаменателю: к свержению Путина, а он вечный. Он призывал к смене ИДЕИ развития России...Валера ЮшковПлатошкин за справедливый строй и против этого, воровского.Александр КириенкоУважаемый, если даже Платошкин ратует за справедливый строй, то это абсолютно не значит, что в обозримом будущем он сможет воссоздать его.Ибо некогда глобалисты потому и навязали бывшим учредителям политической фракции РСДРП(б)свою сатанинскую символику в виде пентакля, поскольку ясно сознавали следующий, очевидный для них, факт, а именно, что поскольку наш материальный мир целиком и полностью зависит от мира потустороннего. Поэтому, на их взгляд,чтобы в нашем мире вершить какие-либо великие дела, необходимо сначала согласовать свою человеческую волю с волей либо Творца, либо с Его противником, сатаной. Полагаю,что их вышеуказанная символика как раз и послужила в плане согласования человеческой воли с волей"господина Земли и околоземного пространства ( ибо именно так именуется сатана согласно библейским представлениям )". На мой взгляд, если в обоих мирах - горнем и нижнем - существуют царства, то и нам, людям доброй воли, следовало бы быть благоразумными в плане воссоздания (оптимального для спасения души) государственного строя.Таковым,на мой взгляд, может быть только воссоздание будущей монархии.Помнится,как некоторые порядочные люди в лице социалистов-утопистов пытались создавать коммуны на собственные деньги.К сожалению,хотя создать им удалось, однако просуществовали они в течение короткого времени. По ошибочному мнению советских философов и историков, вышеуказанные коммуны якобы распались из-за недостаточного знания основополагающих социальных законов в плане развития человеческого общества. А по факту, из-за отсутствия согласования вышеозначенной воли. Поскольку отныне в планах у диавола социализма нет, ибо ряд своих задач он уже успешно выполнил, а Творец не благоволит к социализму, то логически напрашивается вывод: наше спасение состоит в будущей реставрации российской монархии.Валера ЮшковВаша вера меня не прельщает.Александр КириенкоПолагаю,что истинная вера в Творца может быть только в единственном числе, ибо как сама истина, которая не нуждается в двойственности,то есть в дублировании. Её я привык оценивать по следующему факту, а именно: спасительна ли она для человеческой души или же нет. Хотя христианская вера пришла к нам извне, однако,в отличие от родноверия, она является спасительной для всякой человеческой души.Nikolay Kuchkovпоповская ересь...ХХроносВот такие популисты, как Платошкин,Навальный всегда рассчитывают на лохов, которые ведутся на громкие привлекательные лозунги.Валера ЮшковЗря вы их равняете.Александр КириенкоУважаемый,для людей далёких от истинной веры в Творца, моё сообщение, безусловно, может показаться поповской ересью, а для человека, на которого Он наложил Свою печать, - очевидным фактом. Если бы, к примеру,в обозримом будущем Вы обеспечили мне выполнение ряда некоторых моих условий, то я бы легко смог бы опровергнуть ваше заблуждение. А иначе получается, что ваш ответ на мой вышеуказанный комментарий не более, чем ваше субъективное мнение, а не достоверный факт. ☝️👀Nikolia VovchenkoБа,как "интересно".Да вы оказывается "разбираетесь" во многом,вот только некие упоминания,которыми вы "размахиваете как дубиной",говорят о том ,что вы "немного" ошибаетесь в смысле применяемых терминовАлександр КириенкоУважаемый, нельзя ли поконкретнее указать на мои ошибки?Natali NIKOLAEVAИдиот, Платошкин ВЗЫВАЕТ К ОСТАТКАМ ТВОЕЙ РАЗУМНОСТИ и ЧЕЛОВЕЧНОСТИ и СТРОИТЬ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ МИР с ТОБОЙ, с ИДИОТОМ, и для ТЕБЯ - ИДИОТА, считая Тебя всё-таки Человеком мыслящим...и с достоинством, а не червем или бараном на заклание бандитами во власти...Natali NIKOLAEVAВсе религии были придуманы людьми для управления другими людьми, естественно, в своих интересах... Если у вас есть хоть капля разума в горсти студенистой массы в голове - то вы ДОЛЖНЫ это понять, если не понимаете - то вы просто животное..., а не Человек Разумный, да ещё в 214 веке!!! СТЫДОБА быть таким идиотом!!!Natali NIKOLAEVAВерно, ИДИОТ ПУТИН - полон уверенности, что он гений в экономике... Абсолютная ошибка множества сторонников Путина в том, что они принимают высокие цены на нефть, энергоносители за гениальность Путина в управлении страной и экономикой... ДЕБИЛЫ...Natali NIKOLAEVAИ какую же ПЕЧАТЬ Творец на вас наложил - КУЧУ НАВАЛИЛ?!!! Мракобесие средневековое в 21 веке...Александр КириенкоУважаемая,если бы Вы были в состоянии правильно ответить на мой нижеследующий вопрос,то и я бы,в свою очередь,был готов с Вами поделиться секретом по поводу вышеозначенной печати. Вопрос: какая ныне фишка появилась для российских олигархов,обладая которой они смогли бы поднять свой нынешний престиж,если при этом учесть следующий факт,что ранее подобной фишкой были: навороченный мобильный телефон,крутой автомобиль,золотой унитаз,зарубежная недвижимость,персональный парк самолётов(вертолётов),собственный остров,сеть личных магазинов и автозаправок и так далее?Александр КириенкоНыне некоторые молодые люди выучились на программистов,чтобы,создавая троянские программы и вирусы,извлекать с их помощью личную выгоду.А образованные в гуманитарном отношении люди,подобные Вам,уважаемый,цепляться за слова некоторых,неугодных для них,пользователей,с единственной целью - публичного их осмеяния.евгений кармановичТворец, Всевышний и пр. Их кто сотворил?Александр КириенкоУважаемая,полагаю,что всякий человек может взывать к остаткам чьей-либо разумности и в обозримом будущем пытаться строить человечный мир. Однако вряд ли кому-либо удастся это сделать без соответствующей Божьей помощи,ибо,полагаю,что как раз для идиотов в одном библейском фрагменте сказано:"Если Сам Господь не соизволит по поводу того,чтобы был построен дом,то будут напрасны все усилия тех строителей,пытающихся его построить."Александр КириенкоУважаемая,Ваше вышеуказанное мнение старо как сей преходящий мир.Убеждён в том,что,по злому умыслу,оно некогда было навязано некоторым,неверующим в Господа Бога,людям,чтобы лишить их права на получение вечной жизни.Вы когда-нибудь размышляли по поводу следующего вопроса: почему нас,людей,называют"человеками"?Ведь в самом этом понятии (в плане продолжительности жизни)заключено ограничение.Ибо само слово"чело"означает"голова,то есть разум",а слово"век" - "срок жизни в течение примерно ста лет".Если бы нам свыше было позволено жить дольше,то есть вечно,то нас бы следовало бы именовать"человечностями".Поэтому,чтобы не быть идиотами,необходимо"включить мозги" и логически сделать вывод: если у нас такая короткая жизнь,значит её нам необходимо употребить во благо спасения нашей души. Если уж некоторые учёные-физики теоретически доказали в плане того,что со смертью физического тела информация,полученная человеком за время его жизни на Земле,бесследно не исчезает,а полностью сохраняется. Где именно? Я больше,чем уверен,что именно в душе.То и нам следовало бы в большей степени печься не о материальных интересах,а о собственной душе.Александр КириенкоУважаемый,полагаю,что Ваш вопрос провокационный,ибо само слово"Господь"означает"Сущий",то есть всегда - во все времена - Существовавший.АРАлександр РакитинБред сивой кобылы!евгений кармановичНо он есть! Значит он существует! Как? Где здесь провокация? Просто уход от того, что необходимо хоть немного соображать.Александр КириенкоУважаемый, чтобы видеть представителей потустороннего мира, для этого необходимо иметь духовное зрение и духовный слух,которые позволяют их непосредственному носителю оценивать события, происходящие в этом бренном мире, совсем иначе нежели, чем их привыкли оценивать обычные люди. Не подозревая о том,что по факту марксистско-ленинское учение есть учение бесовское, а социализм - справедливый общественно-государственный строй - всего лишь бесовская обманка (стратегия которого как раз и состояла в том, чтобы обеспечить приход в наш мир антихриста),они до сих пор дают совершенно неправильную оценку такому явлению как навальщина.Полагаю,что суть вышеозначенного явления состоит в том, что глобалисты, используя своего марионетку, Навального, пытаются убедить россиян в том, что демократия в РФ в плане исцеления от коррупции, неизлечима. Поэтому, по мнению вышеуказанных лиц, ей на смену должна обязательно прийти Всемирная общемировая монархия.На мой взгляд,в обозримом будущем глобалистами она будет навязана всему мировому сообществу с установление во всех странах мира Единого Мирового Порядка.Касательно такой страны, как США, те же самые лица всячески пытаются убедить американских обывателей в том, что при демократии просто невозможно искоренить социальное зло - подтасовку общественного голосования при выборе будущего президента США.Ольга ИвановаЦИТИРУЮ"Идиот, Платошкин ВЗЫВАЕТ К ОСТАТКАМ ТВОЕЙ РАЗУМНОСТИ и ЧЕЛОВЕЧНОСТИ и СТРОИТЬ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ МИР с ТОБОЙ, с ИДИОТОМ," Удивительная потребность у провокатора Natali NIKOLAEVA, обязательно оскорбить человека, который даже с ней не разговаривал! Идиотка, Платошкин ПРИЗЫВАЕТ К "ПЕРЕХВАТУ ВЛАСТИ" , НЕ ПРЕДСТАВЛЯЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРЕВОРОТА. НЕ ПРЕДЛАГАЯ ВЗАМЕН НИКАКИХ КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ. О ЧЕМ, с ТОБОЙ, с ИДИОТКОЙ, БЕСЕДОВАТЬ? Ты настоящий провокатор, глист, который ест организм страны изнутри , гиена, гадящая на все вокруг. Ты стараешься отправить Россию на заклание западным бандитам , которые прикрываясь лозунгами о ДЕМОКРАТИИ, развалили уже не одну страну. Яркие примеры -Ливия, Армения, Украина,Ирак,Югославия,Киргизия.Ольга ИвановаПоясните нам разницу из позиций и ПРОГРАММ, если они имеютсяОльга ИвановаВерно, ИДИОТКА Natali NIKOLAEVA - полна уверенности, что она гений в политике...Ольга ИвановаТакую ПЕЧАТЬ Творец на тебя наложил - КУЧУ НАВАЛИЛ!!! ЭТО ДАЖЕ СОМНЕНИЙ НЕ ВЫЗЫВАЕТ!serega kebaПросто то-ли глупые,то-ли с РосгвардииИгорь ТихоновПросто его мысли и высказывания - КРАМОЛА... А против крамолы у любой власти один способ - КОСТЕР. Как там в песне - "Вопросы задавать - ведь это ересь! Ведь Бог на них ответа не имел!". И то, что пиндосам все равно, кто придет к власти взамен Путина - полная лажа! Не думаю (исходя из выступлений Платошкина), что пиндосы были бы рады, если бы он стол президентом!Natali NIKOLAEVAВряд ли "пиндосам" что-либо перепало от УМНОГО, но и ДИПЛОМАТИЧНОГО Платошкина Н.Н. - ОТЛИЧНИКА в познаниях и в жизни, в отличие от "хитрована-ТРОЕЧНИКА-СИТУАТИВНИКА" Путина с плагиаторской диссертацией по экономике... Ума и то не хватило, чтобы за него НОРМАЛЬНУЮ ДИССЕРТАЦИЮ (без компиляций и плагиата) СОЧИНИЛИ... Троечник всегда и во всём троечник... Серый и посредствыенный, да и ВСЕ ДРУГИЕ "мировые лидеры" ни УМОМ, ни ПОЗНАНИЯМИ не блещут... - такие же идиоты для умных людей...Игорь ТихоновБлестящая характеристика Платошкина!!!Евгений ГоголевГорбачёв-перестройка-развал СССР. Плотошкин-новый социализм-развал России. Нет веры дешёвым популистам.Александр НагоровК любому политику нужно относиться осторожно. Но статья ангажирована.ХХроносКакой ЭТОТ политик,такая и статья.Александр НагоровИ опрос совершенно дурацкий.МНмихаил никоновАвтор, ждем фактов о Ельцине, Путине, Силуанове, Чубайсе, Володине, Медведеве, Набиулиной и прочих олигархах, которые разваливают Россию. Дерзай!!! или слабо.....Владимир ЕговцевНе ошибается тот, кто ничего не делает.Михаил АндреевА что делал Платошкин кроме бла бла бла и призывов? Ниху. !Nikolay Kuchkovи тот ошибается,потому что ничего не делает...Nikolia VovchenkoЕстественно...Вот только стоит помнить,что бездарь-ходячая катастрофаNatali NIKOLAEVAИ полный ДЕБИЛ и ВРАГ НАРОДА ТОТ, кто только и делает - ЧТО ОШИБАЕТСЯ... и ПРОСРАЛ ВСЁ из-за своей глупости, посредственности, алчности...Ольга ИвановаВладимир ЛомакинАвтор извивается ужом, пытаясь отмазать путинские репрессии. Но не получается. Печалька. Ну вот меня например, приглашали для участия в тех же ток-шоу, что и Платошкина. Написала в личку малолетняя редакторша, и попросила, когда буду в Москве, с ней связаться. И ВСЁ! Никаких спецусловий. Им важен рейтинг. По всем остальным вопросам автор точно так же облажался. Его заявление, что смена власти путём честных выборов наказуема, годится только для Камеди Клаб. Ну или для пациента психушки, пусть сам выберет подходящее для него. Статью в топку.ХХроносВы и ваши напарники тут извиваетесь ужом, пытаясь отмазать Платошкина. Но не получается. Печалька.Natali NIKOLAEVAВерно. Даже люди с диктаторскими замашками вроде Наполеона всегда оставались в Разуме и ПРИЗНАВАЛИ, что "Искусство управления состоит в том, чтобы не позволять людям состариться в своей должности", "В интересах государства, чтобы должностные лица постоянно сменялись: ежели этот принцип не соблюдается, то неизбежно появляются удельные владения и сеньориальное правосудие".... А власть мразей в России этого и не поймет - давно лишилась разума, а точнее - и не было у них, у всех, никакого разума... - одно дупло алчности в сердце...Владимир ЛомакинЯ изложил факты, связанные со мной, а не с Платошкиным. Выучите буквы и научитесь читать.ХХроносавтор написал нормальную статью про балаболку Платошкина(фамилия сама за себя говорит).Но некоторые граждане-товарисчи извиваются ужом, пытаясь доказать мифические путинские репрессии (сколько в репрессиях погибло?). Но не получается. Печалька.Как чтение,улучшилось?ХХроносЦИТАТА"А власть мразей в России этого и не поймет - давно лишилась разума, а точнее - и не было у них, у всех, никакого разума... - одно дупло алчности в сердце..." Да,да, зайка, расскажи всем нам, как сильно улучшилось положение народа в Ливии,Югославии,Армении,Украине,Ираке...после "цветных" революций,ковровых бомбардировок "за демократические ценности". Сказать нечего? Кроме слов "БЫДЛО, МРАЗИ, ДЕБИЛЫ,ВРАГИ НАРОДА" ты ничего не знаешь. А известны ли тебе понятия "наполняемость бюджета, бюджетные ассигнования, штрафы за несоблюдение договорных обязательств" и т.п. Хотя, зачем я распинаюсь перед тупицей.ХХроносАвтор картин, которые размещены ниже — художник Иван Владимиров (1869-1947). В 1917-1918 году Владимиров работал в Петроградской милиции, где рисовал фотопортреты разыскиваемых преступников со слов потерпевших (аналог художественного "фоторобота"). Во время переворота 1917 года Владимиров сделал множество зарисовок, которые стали потом в сюжеты его картин — на которых хорошо показаны реалии тех дней и истинное лицо революции.ХХроносАвтор картин, которые размещены ниже — художник Иван Владимиров (1869-1947). Как видно по годам жизни художника — в годы Октябрьского переворота и последовавшей за ним Гражданской войны Иван был уже достаточно зрелым человеком и состоявшимся художником, до этого уже получившего некоторую известность. В 1917-1918 году Владимиров работал в Петроградской милиции, где рисовал фотопортреты разыскиваемых преступников со слов потерпевших (аналог художественного "фоторобота"). Во время переворота 1917 года Владимиров сделал множество зарисовок, которые стали потом в сюжеты его картин — на которых хорошо показаны реалии тех дней и истинное лицо большевиков.ХХроносАвтор картин, которые размещены ниже — художник Иван Владимиров (1869-1947). Как видно по годам жизни художника — в годы Октябрьского переворота и последовавшей за ним Гражданской войны Иван был уже достаточно зрелым человеком и состоявшимся художником, до этого уже получившего некоторую известность. В 1917-1918 году Владимиров работал в Петроградской милиции, где рисовал фотопортреты разыскиваемых преступников со слов потерпевших (аналог художественного "фоторобота"). Во время переворота 1917 года Владимиров сделал множество зарисовок, которые стали потом в сюжеты его картин — на которых хорошо показаны реалии тех дней и истинное лицо большевиков.ХХроносЕсли ваша цель ,гАспАжа рЭволюционЭка, ПЕРЕВОРОТ в России, присмотритесь к этим картинам. Многие дворяне, поддержавщие революцию 1917 года, поплатились жизнью. Или вам в $ платят и вам плевать на страну и россиян?Владимир ЛомакинЯ изложил факты, связанные СО МНОЙ, а не с Платошкиным и не с Путиным. Научись читать говорю. Пока не научишься, мне не пиши.Альбина КолесниковаУ каждого своё мнение так и у Платошкина.Yurii KolpakovСТАТЬЯ ЗАКАЗУХА, ЧТОБЫ ХОТЬ КАК - ТО ОПРАВДАТЬ ВРЕМЕННУЮ НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ ВЛАСТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОКА НЕ РИСКНУЛИ ИДТИ В ВА-БАНК. НО "ДЕЛО " НАВАЛЬНОГО ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЭТО ТОЛЬКО ВРЕМЕННОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ И, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, ЭТА КАРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МОЖЕТ ОТКАТИТЬ НАЗАД : ВЕДЬ ПРОКУРОР -ТО ПРОСИЛ РЕАЛЬНЫХ "ШЕСТЬ ЛЕТ НИ ЗА ЧТО"! ************************************************** РЕАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ИХ ПЛАЧЕВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ , РАЗРУШАЮТ ОСТАТКИ ВЕРЫ НАРОДА РОССИИ В ТО, ЧТО В ИХ ЖИЗНИ МОЖЕТ ЧТО -ТО УЛУЧШИТЬСЯ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ ЭТОЙ ВЕРТИКАЛИ В СТРАНЕ. ГЛАВНЫЕ ВРАГИ РОССИИ НЕ СНАРУЖИ, А ВНУТРИ. ************************************************ РЕЗЮМЕ: Н.Н. ПЛАТОШКИН ИМЕЕТ БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ СВЫШЕ - ОТ САМОГО ТВОРЦА МИРОЗДАНИЯ И ПОЭТОМУ СМЕТЁТ ВСЮ ЭТУ "ВЕРТИКАЛЬ" НА СВАЛКУ ИСТОРИИ. ----------------------------------------------------------- Н.Н. ПЛАТОШКИН - НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ СВОБОДНОЙ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ! ОН ПОБЕДИТ, ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА, НА ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ, В ВИДУ ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ И НЕ ДЕЕ*СПОСОБНОСТИ НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО. ************************************************* ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА 30 - ЛЕТНЕГО ГРАБЕЖА, РАЗВАЛА И УНИЖЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ . ЗАНАВЕС! АМИНЬVladimir EfremovКрупнобуквенный словесный понос...Алексей ШарЭто только лишь показывает, что с колониально-либеральной Конституцией навести полный порядок в стране пока невозможно. Но всему своё время. Ждём второй тур голосования за поправки.Natali NIKOLAEVAИдиот! Не поправки нужны, а ПРИНЯТИЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА...ХХроносСколько вони, сколько хамстваАлексей ШарЭмоции?! ... Послушайте, НЕ ИДИОТКА! А поправки это разве не принятие новой Конституции?... Хотите всё и сразу? То, о чём вы ещё мечтаете, Путин уже осуществляет! Вы, как маленькая капризная девочка, потерявшая покой от желания получить мороженое только потому, что оно есть и оно обладает сладким вкусом. Я думаю вам близки идеи того же Жака Фреско. Но можно ли осуществить проект "Венера" в течение одного поколения? Может быть и можно, если бросить на это все человеческие ресурсы, всё желание благоустройства и все способности и таланты людей. Можно, если все во всём мире об этом договорятся. Но, кто захочет? Знать путь и пройти его - не одно и тоже. Представим, что это возможно. Но разве глобалисты откажутся от властных амбиций? Уберите со сцены Путина, российских олигархов, и все факторы мешающие вам хорошо и свободно жить, и посмотрите что останется... Вам должно быть известно, что мир не болтается бесхозно, что им управляют (бесструктурно) определённые силы. Ваша социалистическая идея (в детско-наивном представлении)- это не гарантия достижения успеха. До Платошкина и вас в этом мире лучшим образом постарался Иисус Христос! За 2000 лет мир на много стал лучше? Ваша идеальная социалистическая утопия - это бегство от социальной действительности - нерешённости личных проблем и как следствие обвинение в этом объективных сил - власти. Вы одержимы известным вульгарным утопизмом, который имманентен многим неудачникам мечтающим о банальном триумфе бедных над богатыми. Это шизофреническая сублимация, а так же профанация архетипа потерянного рая. И, кстати, я вас ни разу не оскорбил. Можете конечно и дальше пользоваться положением женщины, но это не делает вам чести.Leonid DemyanovВсё сказанное - только в плюс Платошкину.Ольга Ивановада, особенно призывы к "перехвату" власти.Все будетчики-пуки, по доброму на голубом блюдечке. https://vk.com/video-105880574_456250742 "Николай Платошкин призвал своих сторонников готовиться к государственному перевороту в России, который он назвал "перехват власти" Вот "весело" было на Украине. Какие громкие ,"вкусные" логунги там кричали! А результат? "Умный учится на чужих ошибках,дурак упорно делает новые". Хотите такого же "веселья"?Ольга ИвановаЗапад только и ждет ,когда начнется майдан в России. Он уже делит страну. А оппы усиленно раскачивают ситуацию . https://social.rusvesna.su/blog/43569726189/-Podelim-po-bratski-chitateli-nemetskogo-SMI-nadeyutsya-na-razva?utm_referrer=mirtesen.ru Если читаете на немецком, дам ссылку.USUri StrukowМусорная статья. Платошкин и так списан. А про тех, кто у власти- слабо такое же писать.Ольга ИвановаА вы напишите, "смельчак".Или слабО?Валерий ФедосеевНадоел Платошкин! Давайте других, например Волочкову со шпагатами или Максакову с разорванной пастью....ВФВиктор ФурцевПлатошкин сказочник и просто шлепалоИИринаПутин доказал ,что он боится любой оппозиции ,как оппозиции из врагов коммунистов ,так и оппозиции из коммунистов /социалистов и их сторонников. И поэтому ,сразу же "мочит " тех ,кто может стать лидером оппозиции . Единственные ,кого Путин не боится ,и никогда их не тронет -это прозападные либерасты -русофобы . Потому что для него они не оппозиция ,он с ними "одной крови ".Алексей ШарА вот и нет! Путин доказал обратное: https://yandex.ru/efir?stream_id=4511e76f9e1644d38e198051f136633c&from_block=player_context_menu_yavideoХХроносЦИТИРУЮ ВАС "Путин доказал ,что он боится любой оппозиции ". Не знаю, как Путин, а я боюсь подобных Платошкину, да и вам, борцунов.Добром этот пиз...ж не кончится для России и россиян.Примеров много Ливия,Украина,Армения,Югославия....Пора власти заканчивать с соплежуйством и вести себя как нормальные "демократические" власти в Европе и США.евгений кармановичГде приобретается опыт президентства?Natali NIKOLAEVAВРЁТЕ... Если он считает, что любая идея имеет право на существование, то ПОЧЕМУ ОН ГНОБИТ и ЗАЧИЩАЕТ ЛЮДЕЙ с идеями, отличными от "идей идиотов" у власти...ХХроносВикипедия..Камала Харрис. Американский юрист и политик, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года; первая женщина, первый чернокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента страны в истории США. Член Демократической партии СШАОльга ИвановаКнижечки почитайтеНиколай КузнецовА что глупого сказал Платошкин? Может чуть недооценил США, так наши сами с ними в десны целовались совсем недавно. Ну а Китай и правда, такие друзья, что спиной поворачиваться к ним опасно.Владимир ЛомакинИ продолжают целоваться. Только что встречались Лавров с Блинкиным - так обнимались, что чуть не потрахались, и ласково друг друга называли просто по имени.Николай КузнецовТак, похоже, Блинкины с Обамами нашим боссам не враги, а соперники. Погавкаются, да и обнимутся, лишь бы на кормушку не зарились. А Платошкины враги идейные, с которыми не может быть перемирия. Или по крайней мере идеи, которые озвучивает Платошкин. Но что-то кажется, если бы Платошкин и в самом деле был пустомелей, как здесь старательно внушают, то на него и не обратили бы особого внимания, как и на Навального. Тот пустобрех годами тявкал и нафиг кому был нужен, пока из него не сделали знамя.Наталья Суржик (Пономаренко)Статья слабая и примитивная. Но Платошкин- враг страны. Допускаю, что он оказался своеобразным тяни-толкай в руках опытных манипуляторов. Но ведь он и сам далеко не дурак, мог бы сориентироваться. Заигрался бывший дипломат, получив славу своим присутствием на федеральных каналах, где поначалу был интересен и ярок, а затем надоедлив и назойлив. За него я бы свой голос не отдала. А ведь мог бы принести пользу стране, но жажда славы и власти загубила путь в политике.АМАлла МироненкоЧушь несцсветную несете! А апломба то сколько ?!Комментировать
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