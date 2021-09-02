Новак рассказал о развитии Арктики в ближайшие десятилетия

Арктический регион обладает огромным потенциалом, при экономической целесообразности там могут развиваться дорогие проекты, запасов хватит на сотни лет, рассказал вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона «Новое знания».
Арктический регион обладает огромным потенциалом, при экономической целесообразности там могут развиваться дорогие проекты, запасов хватит на сотни лет, рассказал вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона «Новое знания».
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