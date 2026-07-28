Глава OpenAI заявил о достижении сингулярности

Сэм Альтман / © Shutterstock Об этом Альтман заявил в минувшие выходные в подкасте Relentless. «Мы уже, по сути, находимся в сингулярности», — сказал он в последнем выпуске программы, на который обратило внимание издание Business Insider.
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