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Глава OpenAI заявил о достижении сингулярности

Глава OpenAI заявил о достижении сингулярности

Сэм Альтман / © Shutterstock Об этом Альтман заявил в минувшие выходные в подкасте Relentless. «Мы уже, по сути, находимся в сингулярности», — сказал он в последнем выпуске программы, на который обратило внимание издание Business Insider.

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