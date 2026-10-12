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Эксперт назвал факторы, защищающие от преждевременного старения

Эксперт назвал факторы, защищающие от преждевременного старения

Главной темой традиционной встречи Союза журналистов Москвы, приуроченной к Международному дню пожилого человека, стало активное долголетие, а в его контексте — вопросы гериатрической помощи и безопасного применения лекарств .

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