10 самых невероятных самородков России

Как выглядит «Сердце великана» или «Ирендыкский медведь», сколько весит «Уральский гигант» и правда ли, что «Мефистофеля» создала сама природа? Рассказываю про самые интересные самородки, найденные в России.
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