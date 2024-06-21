Вертолет разбился в Амурской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета в Амурской области. «Robinson R-66» с тремя пассажирами 20 июня вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе.
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