Вертолет разбился в Амурской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета в Амурской области. «Robinson R-66» с тремя пассажирами 20 июня вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе.