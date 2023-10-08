Наибольшие потери противник понес на Донецком, Южно-Донецком и Купянском направлениях спецоперации За минувшие сутки российские военные разгромили живую силу и боевую технику противника в 117 районах специальных операций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии