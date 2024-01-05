В Темиртау экологи выявили 45 несанкционированных свалок

Сотрудники департамента экологии по Карагандинской области совместно с отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау ликвидировали несанкционированную свалку на улице Мичурина, 60/1.
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