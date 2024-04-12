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  • Модест
    Жаба - самая страшная зверюга, столько народу удавила!Жадность или что-...
  • petrabramovichg
    А ответить нам придётся по любому - им нужно чтобы мы сдохли, ВСЕ. Они не хотят видеть ни последнего украинца, ни пос...Запад грозит Росс...
  • petrabramovichg
    Так то оно так, но и Наших много погибнет..... Самый худой Мир лучше самой хорошей ссоры.Запад грозит Росс...

NYP: штаб Трампа опроверг слова Зеленского о визите экс-президента на Украину

NYP: штаб Трампа опроверг слова Зеленского о визите экс-президента на Украину

Представитель предвыборного штаба экс-лидера США Дональда Трампа в разговоре c New York Post опроверг данные о том, что глава Украины Владимир Зеленский в частном порядке пригласил политика посетить страну.

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