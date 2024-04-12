NYP: штаб Трампа опроверг слова Зеленского о визите экс-президента на Украину

Представитель предвыборного штаба экс-лидера США Дональда Трампа в разговоре c New York Post опроверг данные о том, что глава Украины Владимир Зеленский в частном порядке пригласил политика посетить страну.
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