Газета NYT назвала ключевые проблемы в рядах ВСУ

Названы ключевые факторы, влияющие на ситуацию на фронте Украины. Как указывает обозреватель издания The New York Times Марк Сантора, главные причины, усложняющие задачу Вооруженных сил Украины (ВСУ), – это нехватка боеприпасов, недостаточное количество хорошо обученных войск и проблемы со средствами противовоздушной обороны.