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Закон, порядок, государство

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В рамках акции «Студенческий десант» полицейские Оренбургской области рассказали студентам техникума о работе полиции

В рамках акции «Студенческий десант» полицейские Оренбургской области рассказали студентам техникума о работе полиции

С экскурсией отдел полиции посетили студенты 1-го курса Бугурусланского сельскохозяйственного техникума, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность».

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