Где в Петербурге ограничат движение транспорта с 27 августа 2026

Как сообщили 25 августа в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Кировском районе с 27 по 29 августа будет ложно проехать по набережной реки Екатерингофки от Шотландской улицы до дома 24 по набережной реки Екатерингофки из-за ремонта инженерных сетей.
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