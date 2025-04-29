Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках каркасного дома

Одно из преимуществ каркасных домов — малый вес конструкции. Однако деревянный каркас подвержен биологическим угрозам, рассказал «Известиям» 29 апреля строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.
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